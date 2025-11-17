GNW-News: UPAD lanciert "Rakija Gate" - das erste Anti-Bot-Protokoll des Balkans - während des am stärksten attackierten Konzertvorverkaufs in der Geschichte...
^ZAGREB, Kroatien, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, das progressive,
Fintech-getriebene Ticketing-Infrastruktur-Start-up, hat?Rakija Pit" ausgerollt
- ein kulturell codiertes Anti-Automatisierungssignal, das Bots während stark
nachgefragter Ticketverkäufe erkennen und isolieren soll.
Rakija Gate wurde erstmals beim Vorverkauf für ein Konzert der aktuell größten
jungen Sängerin der Region, Aleksandra Prijovi?, aktiviert. Die von Extra FM
organisierte Vorverkaufsphase verzeichnete dabei die bislang komplexeste Bot-
Aktivität in der Geschichte des regionalen Markts.
Binnen Minuten identifizierte UPADs Behaviour Engine maschinell erzeugte
Kaufmuster, die weit über den üblichen Schwellenwerten lagen. Statt
automatisierten Sessions zu erlauben, mit echten Fans zu konkurrieren, wurde der
verdächtige Traffic in eine separate Quarantäne-Lane umgeleitet - einen internen
Mechanismus, den das Engineering-Team Rakija Pit nennt.Dort können
automatisierte Sessions so lange?tanzen", wie sie möchten - erreichen jedoch
nie den Checkout. Echte Fans hingegen gelangen ganz normal bis zum Checkout.
Der Name spielt auf einen gemeinsamen Balkanhumor an:
Nur echte Menschen überstehen Rakija - automatisierte Systeme haben keine
Chance.
Hinter dem Scherz steckt jedoch eine technologisch fortgeschrittene Ebene
infrastruktureller Logik, wie sie eher in moderner Fintech-Architektur als im
regionalen Ticketing zu finden ist.
Während die meisten Plattformen in der EU Bot-Traffic als unvermeidlichen
Störfaktor hinnehmen, positioniert UPAD den Rakija Pit als Teil einer neuen
Integritätsschicht für den Zugang zu Live-Events. Da die Balkanmärkte zunehmend
globale Nachfragewellen widerspiegeln, betrachtet UPAD infrastrukturelle
Fairness als essenziell.
Um einen neuen Standard für Transparenz zu setzen, wird UPAD einen öffentlichen
Event Digest veröffentlichen - inklusive anonymisierter Metriken wie
Warteschlangenzusammensetzung, Erfolgsraten bei Käufen, Anomalie-Quarantänen
und Gesamtscores zur Systemintegrität.
?Das ist es, was Künstler, Veranstalter und Fans verdienen", sagt M.M.?Keine
Geheimnisse. Keine Spekulationen. Echte Zahlen. Echte Fairness. Echte Präsenz."
upad.hr (https://www.upad.hr/)
Über UPAD
UPAD ist ein schnell wachsendes Ticketing-Infrastrukturunternehmen, das das
technologische Rückgrat für faire und transparente Live-Erlebnisse auf dem
Balkan und darüber hinaus aufbaut. UPAD kombiniert moderne Sitzplatzarchitektur,
Behaviour-Scoring und Presence-Tracking-Ebenen, um Künstler und Fans vor
automatisierten Eingriffen zu schützen. Mit einer visuellen Sprache, die von
minimalistischem Systemdesign inspiriert ist, und einer Philosophie, die sich um
Be Present dreht, möchte UPAD die Art und Weise weiterentwickeln, wie Live-
Events verkauft, bewertet und erlebt werden.
Mehr: upad.hr (https://www.upad.hr/)
