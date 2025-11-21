Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trumps Friedensplan

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Friedensplan:

"Wenn Kiew auf die Bedingungen eingeht und ihre bislang so starke Armee halbiert, hat es keine wirksame Garantie, dass Russland nicht irgendwann erneut angreift. Den Europäern wurde vor Augen geführt, wie machtlos und abhängig von der US-Unterstützung sie militärisch sind. Trotz anderslautender Bekenntnisse sind sie nicht in der Lage, den Ausfall der US-Unterstützung für Kiew zu kompensieren."/DP/jha