DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -0,2%Nas22.801 -0,4%Bitcoin80.148 -1,4%Euro1,1590 -0,3%Öl64,31 ±0,0%Gold4.074 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel tiefrot -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert

17.11.25 19:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.820,6 PKT -32,8 PKT -0,68%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,68 Prozent bei 4.820,59 Punkten. Der ATX Prime büßte 0,61 Prozent ein und kam auf 2.396,57 Zähler. Besonders durch die Verluste von AT&S (ATS (AT&S)) (minus 4,86 Prozent) und Lenzing (minus 3,84 Prozent) rutschte der ATX wieder mehr in Richtung 4.800 Punkte. Die Uniqa-Aktien (UNIQA Insurance) hielten mit einem Plus von 2,33 Prozent dagegen.

Wer­bung

Auch die europäischen Leitbörsen verzeichneten Kursverluste. Der mit Spannung erwartete regionale US-Stimmungsindikator Empire-State-Index der New Yorker Notenbank brachte trotz guter Nachrichten kaum Bewegungen an den Börsen. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hellte sich im November überraschend auf. Der von der Notenbank auf Basis von Firmenumfragen errechnete Index der Geschäftsaktivität der Industrie stieg um 8,0 Punkte auf 18,7 Punkte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückfall auf 5,8 Punkte gerechnet.

Konjunkturdaten gab es am Vormittag auch für Österreich. Das Land ist wie erwartet bei der Wirtschaftsentwicklung 2026 unter den Schlusslichtern in der EU: Die am Montag präsentierte EU-Herbst-Konjunkturprognose sagt für Österreich ein Wachstum von 0,9 Prozent voraus. Schlechter schneiden nur Irland mit 0,2 und Italien mit 0,8 Prozent ab. Für die gesamte EU wird ein BIP-Anstieg von 1,4 Prozent, für die Eurozone von 1,2 Prozent prognostiziert.

Die Aktien der österreichischen Lenzing gaben nach einer Kurszielsenkung 3,84 Prozent auf 21,30 Punkte nach. Die Analysten von Deutsche Bank Research hatten ihr Kursziel von 28,00 Euro auf 26,00 Euro gesenkt. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, geht aus einer Analyse des Experten Lars Vom-Cleff hervor. Die Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramme von Lenzing trugen zwar schon Früchte, gleichzeitig wurde das Ergebnis aber von Umsatzrückgängen und Restrukturierungskosten belastet, schreibt der Experte.

Wer­bung

Abseits des ATX büßten die Aktien von Steyr Motors nach einer Umsatzwarnung des Motorenbauers 4,54 Prozent ein. Der Umsatz von Steyr Motors soll dieses Jahr wegen Verzögerungen nur noch um 15 bis 25 Prozent steigen, das würde einem Jahresumsatz zwischen 48 und 52 Millionen Euro entsprechen. Bisher war ein Umsatzanstieg von mindestens 40 Prozent angepeilt worden.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt der am Donnerstag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für September. Der Bericht war während des "Shutdown" ausgefallen und wird jetzt nachgeholt. Von den Arbeitsmarktdaten erhoffen Börsianer Hinweise auf die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember. In Wien kommen im Wochenverlauf auch noch einzelne Quartalszahlen, am Dienstag etwa die Quartalsergebnisse des Flughafen Wien./rst/mik/APA/men

Mehr zum Thema ATX

19:00Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert
17:57Schwache Performance in Wien: ATX verbucht schlussendlich Abschläge
15:57Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag in der Verlustzone
15:41Is Andritz (ADRZY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
12:25Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX mittags
09:27Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
14.11.25Aktien Wien Schluss: ATX mit sehr schwachem Wochenausklang
14.11.25Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone
mehr