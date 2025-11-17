Im Aufwind

Die Aktien von Alphabet haben am Montag kräftig zugelegt.

Zuletzt stieg ihr Kurs an der NASDAQ zeitweise um 4,5 Prozent auf 288,86 US-Dollar, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war. Damit erreichen die Papiere im US-Handel wieder einen neuen Rekordstand.

Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet A-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)