Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 283,20 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 283,20 USD abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 282,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,82 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.711.576 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2025 bei 293,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,557 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,20 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,55 Mrd. USD im Vergleich zu 88,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 10,58 USD je Aktie aus.

