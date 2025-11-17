Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Montagabend auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent schwächer bei 24.799,92 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,472 Prozent tiefer bei 24.890,10 Punkten in den Montagshandel, nach 25.008,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.649,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.166,15 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 24.817,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23.712,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.394,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,23 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,60 USD), American Electric Power (+ 2,00 Prozent auf 123,72 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,56 Prozent auf 704,31 USD) und Verisk Analytics A (+ 1,51 Prozent auf 219,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Booking (-4,83 Prozent auf 4.804,01 USD), QUALCOMM (-4,16 Prozent auf 166,75 USD), Enphase Energy (-4,01 Prozent auf 27,53 USD) und Lululemon Athletica (-3,82 Prozent auf 164,16 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47.001.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

