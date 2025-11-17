Alphabet A (ex Google) Aktie News: Hausse bei Alphabet A (ex Google) am Nachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,9 Prozent auf 292,81 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 292,81 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 293,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 285,54 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.228.046 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Bei 293,94 USD erreichte der Titel am 17.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.
Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,557 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,20 USD aus.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 102,55 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
