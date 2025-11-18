Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend gefragt

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.572 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 288,07 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 288,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 288,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.853.492 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 293,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,00 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,22 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,557 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Das EPS lag bei 2,87 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent auf 102,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,58 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

