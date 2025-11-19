Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) haussiert am Mittwochnachmittag

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 300,74 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 300,74 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 301,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,63 USD. Bisher wurden heute 4.908.257 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2025 auf bis zu 301,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 53,27 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,557 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,20 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

