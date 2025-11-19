Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend gesucht
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 293,72 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,3 Prozent auf 293,72 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 303,68 USD. Bei 286,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.029.991 Stück gehandelt.
Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 303,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,557 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,20 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.
Am 29.10.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,87 USD, nach 2,12 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,55 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,58 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.
