AKTIE IM FOKUS: Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch

19.11.25 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
255,25 EUR 8,50 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Google (Alphabet C (ex Google))-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kletterte der Kurs um fast 7 Prozent und überwand erstmals die runde Marke von 300 US-Dollar. Damit war das Unternehmen rund 3,6 Billionen US-Dollar wert. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um mehr als die Hälfte zugelegt, nicht zuletzt dank der mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Wachstumschancen.

Das Unternehmen hatte am Vortag die neueste Version des KI-Sprachmodells Gemini eingeführt. Das sorgte unter Investoren für Zuversicht, dass Alphabet zu den großen Profiteuren einer sich rasant verändernden Tech-Welt zählen dürfte.

"Der Alphabet-Kurs hat erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 300 Dollar hinter sich gelassen, und der Grund dafür ist klar: Gemini 3", schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown. Das neueste Sprachmodell setze sich an die Spitze der Entwicklung. Das wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im großen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern das Tempo vorgebe.

Diese Einschätzung komme zu einem Zeitpunkt, so Britzman, zu dem die Sorgen über womöglich zu hohe Bewertungen der KI-Aktien um sich greife. Am Markt stelle man sich die Frage, ob immer leistungsfähigere Prozessoren auch immer bessere Sprachmodelle nach sich ziehen. "Die Antwort von Alphabet auf diese Frage lautet bislang: ja", schrieb der Experte. Gemini 3 sei ein Lichtblick in einer sich ansonsten bewölkenden KI-Landschaft./bek/niw/he

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

