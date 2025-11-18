NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht Verluste

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,72 Prozent auf 22.545,45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent leichter bei 22.565,90 Punkten, nach 22.708,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 22.643,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.231,15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.679,97 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Wert von 21.629,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18.791,81 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 8,86 Prozent auf 20,14 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 211,95 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,31 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (+ 6,16 Prozent auf 1,55 USD) und Lattice Semiconductor (+ 6,04 Prozent auf 65,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nice Systems (-11,47 Prozent auf 107,00 USD), Ceva (-9,50 Prozent auf 21,34 USD), SMC (-8,06 Prozent auf 331,56 USD), Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD) und Ultralife Batteries (-6,14 Prozent auf 5,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net