NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht Verluste

18.11.25 20:02 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht Verluste | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstag schwächer.

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,72 Prozent auf 22.545,45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent leichter bei 22.565,90 Punkten, nach 22.708,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 22.643,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.231,15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.679,97 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Wert von 21.629,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18.791,81 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 8,86 Prozent auf 20,14 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 211,95 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,31 Prozent auf 1,60 USD), Century Casinos (+ 6,16 Prozent auf 1,55 USD) und Lattice Semiconductor (+ 6,04 Prozent auf 65,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nice Systems (-11,47 Prozent auf 107,00 USD), Ceva (-9,50 Prozent auf 21,34 USD), SMC (-8,06 Prozent auf 331,56 USD), Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD) und Ultralife Batteries (-6,14 Prozent auf 5,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

