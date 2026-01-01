dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.01.2026 - 15.15 Uhr

Mehr als eine halbe Million neue Elektroautos 2025 in Deutschland

BERLIN - Die Nachfrage nach Elektroautos hat im vergangenen Jahr wieder deutlich angezogen. Mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) sind im Gesamtjahr 2025 neu auf die Straße gekommen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren 45 Prozent mehr als im äußerst schwachen Vorjahr. Damals war wegen des überraschenden Aus für die sogenannte Umweltprämie der Absatz eingebrochen.

ROUNDUP: BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt

WOODCLIFF LAKE/HERNDON - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

AB Inbev kauft Minderheitsbeteiligung an US-Metallbehälterwerken zurück

BRÜSSEL - Der Bierbrauer AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Verkäufer ist ein Konsortium institutioneller Investoren unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Apollo. Der Kaufpreis beträgt rund 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro), wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Brüssel mitteilte. Finanziert wird der Rückkauf durch vorhandene Barmittel. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden und gleich im ersten Jahr einen Gewinnbeitrag liefern. Insgesamt umfassen die amerikanischen Dosen-Werke den Angaben zufolge sieben Fabriken in sechs Bundesstaaten.

CES: Nvidia will 2027 Robotaxis auf die Straße bringen

LAS VEGAS - Der Chipriese NVIDIA will mit seiner KI-Expertise das Geschäft mit selbstfahrenden Autos aufmischen. Im kommenden Jahr soll gemeinsam mit einem Partner ein Robotaxi-Dienst auf Basis der Technik des Konzerns an den Start gebracht werden. Nvidia-Chef Jensen Huang versprach auf der CES in Las Vegas Autos mit Künstlicher Intelligenz, die Verkehrssituationen wie ein Mensch am Steuer analysieren und Entscheidungen treffen. Zwischen 2028 und 2030 will Nvidia die Technologie auch in Privatfahrzeuge bringen.

