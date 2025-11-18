DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,6%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.905 -1,9%Euro1,1607 +0,1%Öl63,68 -0,6%Gold4.024 -0,6%
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch

18.11.25 09:03 Uhr
Anleger am heimischen Aktienmarkt trennen sich auch am Dienstag vermehrt von ihren Investments: Die Korrektur setzt sich weiter fort.

Beim DAX stehen auch am Dienstag in Frankfurt die Börsenampeln auf Rot. Das Aktienbarometer startete 1,49 Prozent tiefer bei 23.238,33 Punkten in die Sitzung.
Damit fällt der Leitindex unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurück, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Zudem rutscht der DAX unter das Zwischentief vom September.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der DAX liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus.

Was Anleger umtreibt

Es herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA am Mittwochabend. Denn die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz wurden zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt. Zudem werfen US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ihre Schatten voraus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

