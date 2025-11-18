BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Analyse im Blick

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:18 Uhr 2,2 Prozent auf 85,08 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,78 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 228.773 BMW-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 13,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 12.03.2026 terminiert.

