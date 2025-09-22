Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nimmt den Konzernabschluss von Gerresheimer für das Geschäftsjahr 2024 unter die Lupe.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsbehörde liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Spezialist für medizinische Verpackungen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bafin mitteilte. Daher habe sie am 18. September 2025 eine Prüfung des Konzernabschlusses zum Stichtag 30. November 2024 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Gerresheimer habe möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert waren.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Gerresheimer News
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen