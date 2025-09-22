Verstöße?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nimmt den Konzernabschluss von Gerresheimer für das Geschäftsjahr 2024 unter die Lupe.

Der Aufsichtsbehörde liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Spezialist für medizinische Verpackungen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bafin mitteilte. Daher habe sie am 18. September 2025 eine Prüfung des Konzernabschlusses zum Stichtag 30. November 2024 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Gerresheimer habe möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert waren.

Wer­bung Wer­bung

Zeitweise fällt die Gerresheimer-Aktie im XETRA-Handel um 24,21 Prozent auf 32,44 Euro.

DOW JONES