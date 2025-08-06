DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Stellantis Aktie

Marktkap. 21,79 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

14:26 Uhr
Stellantis Market-Perform
Stellantis
7,88 EUR 0,24 EUR 3,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,85 €		 Abst. Kursziel*:
1,91%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,55%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

14:26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
30.07.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.07.25 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags im Plus
PR Newswire Dodge to Reveal New Muscle Ahead of 10th Roadkill Nights, Dodge Badassadors Make Debut at Roadkill Event
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Tesla, General Motors, Ford and Stellantis
Benzinga Li Auto, Nio Deliveries Slip As Xpeng, Stellantis-Owned Leapmotor Record Sales Surge In July
PR Newswire Scott Krugger to Lead Stellantis North America Design
Cointelegraph Bolivia calls crypto ‘reliable alternative’ to fiat in El Salvador partnership
Benzinga 300% Growth In High-Inflation Nations: Why Stablecoins Are Booming Where Fiat Is Failing
PR Newswire All-new Dodge Muscle, Dodge Thrill and Drift Rides, Ram NASCAR Concept and Celebrity Appearances Bring Fun for Performance Fans at 10th MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge
Benzinga Stellantis CEO Supports Trump Tariffs Even After The Ram, Jeep Maker Warned Of $1.7 Billion Hit In 2025
Stellantis zu myNews hinzufügen