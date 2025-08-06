Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

14:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Stellantis 7,88 EUR 0,24 EUR 3,12% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com