flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,26 €
|Abst. Kursziel*:
8,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
|
Analyst Name:
Mengxian Sun
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|11:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.