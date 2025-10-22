DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.322 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,96 +2,5%Gold 4.111 +0,4%
flatexDEGIRO Aktie

Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,26 €		 Abst. Kursziel*:
8,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
Analyst Name:
Mengxian Sun 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

11:26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.10.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Sartorius, FlatexdeGiro, Teamviewerund Adidas. Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Sartorius, FlatexdeGiro, Teamviewerund Adidas.
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich – Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO continues to grow significantly in the third quarter – Guidance for full year 2025 raised
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Full-year 2025 guidance raised following continued growth in the third quarter
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest sell order of 252.841 shares.
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest sell order of 75.283 shares.
