Walmart Aktie
Marktkap. 730,32 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Walmart Buy
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 122,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 105,97
|Abst. Kursziel*:
15,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 106,25
|Abst. Kursziel aktuell:
14,82%
|
Analyst Name:
Michael Lasser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|19:41
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
