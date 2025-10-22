DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,5%Top 10 Crypto 15,32 +2,7%Nas 22.976 +1,0%Bitcoin 95.570 +3,0%Euro 1,1612 +0,0%Öl 66,13 +2,8%Gold 4.137 +1,0%
Walmart Aktie

Marktkap. 730,32 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 122,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 105,97		 Abst. Kursziel*:
15,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 106,25		 Abst. Kursziel aktuell:
14,82%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

