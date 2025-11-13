Walmart Aktie
Marktkap. 708,94 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Der scheidende Doug McMillon habe sich als transformativer Manager erwiesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Er habe das Geschäftsmodell des Handelskonzerns modernisiert und die langfristige Wettbewerbsposition gestärkt habe. In dem bisherigen US-Chef John Furner sieht er eine übliche Nachfolgeplanung, die nicht mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang stehe./rob/tih/he
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 116,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 101,30
|Abst. Kursziel*:
14,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 101,65
|Abst. Kursziel aktuell:
14,12%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 120,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|18:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:56
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
