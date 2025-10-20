VINCI Aktie
Marktkap. 68,25 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
122,75 €
|Abst. Kursziel*:
14,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
123,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|21:21
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:56
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital