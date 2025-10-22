DAX 24.153 +0,0%ESt50 5.663 +0,4%MSCI World 4.334 +0,3%Top 10 Crypto 14,99 +0,5%Nas 22.838 +0,4%Bitcoin 94.371 +1,8%Euro 1,1609 -0,1%Öl 65,72 +2,1%Gold 4.143 +1,2%
Bernstein Research

Infineon Outperform

15:51 Uhr
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon angesichts drohender Lieferkettenstörungen bei Automobil-Chips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Konflikts um den niederländischen Chipkonzern Nexperia, der 70 Prozent seiner Produktionskapazitäten in China hat. Das Unternehmen konzentriere sich vor allem auf die Belieferung der Automobilindustrie. Im Geschäft außerhalb Chinas rückten dafür wohl andere globale Lieferanten wie Infineon, STMicroelectronics und vor allem On Semiconductor in den Fokus./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,28 €		 Abst. Kursziel*:
42,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,07%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,91 €

