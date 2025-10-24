DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 +0,1%Nas23.229 +1,3%Bitcoin94.896 +0,2%Euro1,1629 +0,1%Öl66,31 +0,5%Gold4.127 ±0,0%
XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet nach günstigen US-Verbraucherpreisen

24.10.25 17:46 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.240 Punkte. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem Unternehmenszahlen Impulse gesetzt hatten, hat sich am Freitag die konjunkturelle Nachrichtenlage wieder belebt. Die US-Inflation hat im September etwas an Fahrt aufgenommen. Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet, und das auch in Kernlesung, also ohne die volatilen Preise Energie und Nahrungsmittel.

Wer­bung

Wegen des Regierungs-Stillstands in den USA wurden die Daten verspätet veröffentlicht. Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird, voraussichtlich um 25 Basispunkte. Neue deutsche Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus Deutschland zeigten für Oktober überraschend eine Stimmungsverbesserung - besonders im Dienstleistungssektor.

Unternehmensnachrichten gab es kaum. Der Rüstungskonzern Hensoldt hat die Prognosen für die Auftragslage und die Profitabilität erhöht. Die Prognose für die Book-to-Bill-Quote wurde auf 1,6 bis 1,9 nach zuvor 1,2 angehoben, begründet mit jüngsten Freigaben von Aufträgen durch die Bundeswehr. Analysten sprachen von einer guten Nachricht. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu.

Nach starken Intel-Zahlen ging es für Elmos Semiconductor um 2,1 Prozent nach oben, Infineon reagierten kaum. Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy, das Papier setzte die zuletzt gute Performance mit Aufschlägen von 5 Prozent fort. Dagegen gab die SAP-Aktie kräftig um 3,6 Prozent nach. Diese hatte am Vortag nach Geschäftszahlen noch deutlicher zugelegt. Nach einer Kaufempfehlung durch Warburg ging es für die Allgeier-Aktie gleich um 9,8 Prozent nach oben.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.239,89 +0,1% +21,6%

DAX-Future 24.326,00 +0,1% +19,2%

XDAX 24.238,03 +0,1% +22,2%

MDAX 30.291,98 +0,9% +17,3%

TecDAX 3.727,54 -0,4% +9,5%

SDAX 17.371,36 +0,5% +26,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,48 -42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

Wer­bung

DAX 29 11 0 2.859,7 43,1 3.509,8 51,0

MDAX 38 10 2 496,0 27,5 633,3 31,8

TecDAX 18 11 1 899,0 17,7 1.413,1 25,7

SDAX 37 25 8 88,4 5,7 85,8 6,4

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 11:47 ET (15:47 GMT)

