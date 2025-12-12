DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.781 ±0,0%Euro1,1734 ±-0,0%Öl61,71 +0,3%Gold4.270 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Huang tadelt Manager für ihre "Anti-KI"-Haltung gegenüber Mitarbeitern NVIDIA-Aktie: Huang tadelt Manager für ihre "Anti-KI"-Haltung gegenüber Mitarbeitern
Pflicht-Rente für Alle? Das schlägt die EU vor Pflicht-Rente für Alle? Das schlägt die EU vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA / Venezuela

12.12.25 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu USA / Venezuela:

"Erst sind es angebliche Drogenschmuggler, deren Boote versenkt werden, jetzt ein großer Öltanker, für Donald Trump sogar der größte, der jemals beschlagnahmt wurde. (...) Die Enthemmung der Politik schreitet voran. Eben nicht nur in Russland, China oder den anderen Staaten, die mal als Rivalen, mal als Feinde definiert werden. Letzteres ist auch der Punkt, weshalb die Orientierung verloren geht. Sind die USA nun der wichtigste Verbündete? Auch, wenn sie sich mit Russland gemein machen? Und wo stehen in diesem Freund-Feind-Schema die Orbáns, Erdogans, und, und, und? Die Bismarcksche Losung, wonach Staaten keine Freunde, sondern Interessen haben, wird im beginnenden 21. Jahrhundert immer wichtiger. Diese Interessen gilt es auszugleichen - selbstverständlich, ohne den Wertekanon von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu verraten. Was ganz sicher nicht gelingen wird, ist eine Einbindung des von Donald Trump beherrschten Amerikas in eine Werteordnung."/yyzz/DP/men