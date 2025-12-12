GNW-News: Bodor Laser bietet eine All-in-One-Lösung für das Profilschneiden in der Stahlbaufertigung
^JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staatliche Infrastrukturausgaben
und private Investitionen sorgen für neues Wachstum im nordamerikanischen
Stahlbau. Die integrierte Profilbearbeitungslösung von Bodor Laser - der U3000
und der Hicut-Faserlaserschneider - verbessert die Fertigungseffizienz und
Präzision für Hersteller in der gesamten Region.
Bodor Hicut Professional Profile Faserlaserschneidemaschine
Herkömmliche Arbeitsabläufe mit I- und H-Trägern sind komplex und anfällig für
Positionierungsfehler, insbesondere bei komplizierten Mustern. Die Lösung von
Bodor vereint Bohren, Abschrägen, Ausklinken, Markieren und Schneiden in einem
automatisierten Zyklus, der kontinuierliches Schneiden, Laden und Entladen
unterstützt. Dank der Integration von Tekla® und der intelligenten
Positionskorrektur bei Abweichungen reproduziert das System Konstruktionsdetails
mit hoher Genauigkeit und gewährleistet so eine reibungslose Montage vor Ort.
1. U3000 Professionelle Multitasking-Faserlaserschneidemaschine
Die U3000 verarbeitet Profile, Bleche und Rohre in einer einzigen Maschine. Mit
einer maximalen Bearbeitungslänge von 110,24 Zoll können mehrere Arbeitstische
hinzugefügt werden, um ein unterbrechungsfreies Laden, Schneiden und Entladen zu
ermöglichen.
Wichtigste Funktionen:
* Profilschneiden für Standard- und unregelmäßigen Baustahl
* Blechschneiden für Löcher, gerade Schnitte und Abschrägungen
* Rohrschneiden zum Bohren, Abschrägen, Schneiden von Schnittpunkten und
Durchschneiden
* Optionale Stahlbasis für flexible Installation
2. Hicut Professionelle Profil-Faserlaserschneidemaschine
Die Hicut wurde für die automatisierte Fertigung von I-Trägern und H-Trägern
entwickelt und integriert das Beladen, Bohren, Ausklinken, Abschrägen, Schneiden
und Entladen ohne manuellen Eingriff.
Highlights:
* Schnelles Laden (Â°