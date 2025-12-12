DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,61 +0,1%Gold4.286 +0,2%
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester

12.12.25 08:08 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.01 Uhr um 37,0 Punkte höher mit 24.407,0. In den Handel gegangen war er mit 24.364,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438,0 und das -tief bei 24.359,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 507 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 02:08 ET (07:08 GMT)