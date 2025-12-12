10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte am Freitag weitere Gewinne einfachren. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,39 Prozent höheren Start bei 24.390 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

Die wichtigsten asiatischen Börsen fahren am Freitag Gewinne ein. In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,37 Prozent auf 50.837 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 0,45 Prozent auf 3.891 Einheiten zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 1,75 Prozent aufwärts auf 25.976 Einheiten.

3. Broadcom mit kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis

Der Apple- und Google-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zur Nachricht

4. Apple erleidet Niederlage vor Gericht im Epic Games-Fall

Ein US-Berufungsgericht hat Apple in dem langjährigen Kartellrechtsstreit mit Epic Games größtenteils eine Niederlage zugefügt. Das Gericht bestätigte größtenteils die Feststellung einer niedrigeren Instanz, wonach Apple eine frühere richterliche Anordnung missachtet hatte. Zur Nachricht

5. Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT im Fokus: Neues Ukraine-Treffen wohl am Samstag

US-Präsident Donald Trump hat als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag genannt. "Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht", sagte Trump im Weißen Haus - ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt würden. Zur Nachricht

6. Reddit hat Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt

Das erst seit kurzem geltende Social-Media-Verbot für Kinder im Alter unter 16 Jahren in Australien wird von der Online-Plattform Reddit vor Gericht angefochten. Zur Nachricht

7. BNP Paribas zieht sich möglicherweise aus marokkanischer BMCI zurück

BNP Paribas will den Anteil an der marokkanischen Banktochter BMCI verkaufen. Wie die französische Bank mitteilte, sei sie in exklusiven Verhandlungen mit der marokkanischen Holmarcom Group über die mögliche Veräußerung des 67-Prozent-Anteils an BMCI. Zur Nachricht

8. Nächste ChatGPT-Version ist da

Im Wettlauf der KI-Entwickler hat der Vorreiter OpenAI eine neue Version seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht. ChatGPT 5.2 soll unter anderem besser darin sein, Software zu programmieren, Informationen zu finden und mehrstufige Aufgaben auszuführen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas erholt

Die Ölpreise haben sich nach einem schwachen Vortag am Freitag etwas erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 42 Cent auf 61,70 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kletterte um 42 Cent auf 58,02 Dollar. Damit profitierten die Ölnotierungen von der jüngsten allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich am Freitagmorgen zum US-Dollar kaum. Zeitweise kostet er 1,1736 US-Dollar und damit nur 0,03 Prozent weniger als noch am Vortag.