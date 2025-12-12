BNP Paribas-Aktie: Anteil an BMCI soll verkauft werden
BNP Paribas will den Anteil an der marokkanischen Banktochter BMCI verkaufen.
Werte in diesem Artikel
Wie die französische Bank mitteilte, sei sie in exklusiven Verhandlungen mit der marokkanischen Holmarcom Group über die mögliche Veräußerung des 67-Prozent-Anteils an BMCI. Holmarcom ist bereits BMCI-Anteilseigner. Die Gespräche befinden sich laut BNP noch in einem frühen Stadium. Sollte die Transaktion zustande kommen, würden weitere Details bekannt gegeben, so die Bank.
Bei einem Abschluss im Jahr 2026 würde sich laut Mitteilung die Veräußerung mit 15 Basispunkten positiv auf die Kernkapitalquote (CET1) von BNP Paribas auswirken.
Von Aimee Look
DOW JONES
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com