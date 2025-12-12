DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,57 ±0,0%Gold4.289 +0,2%
Banktochter in Marokko

BNP Paribas-Aktie: Anteil an BMCI soll verkauft werden

12.12.25 07:44 Uhr
BNP Paribas will den Anteil an der marokkanischen Banktochter BMCI verkaufen.

BNP Paribas S.A.
78,79 EUR -0,09 EUR -0,11%
Wie die französische Bank mitteilte, sei sie in exklusiven Verhandlungen mit der marokkanischen Holmarcom Group über die mögliche Veräußerung des 67-Prozent-Anteils an BMCI. Holmarcom ist bereits BMCI-Anteilseigner. Die Gespräche befinden sich laut BNP noch in einem frühen Stadium. Sollte die Transaktion zustande kommen, würden weitere Details bekannt gegeben, so die Bank.

Bei einem Abschluss im Jahr 2026 würde sich laut Mitteilung die Veräußerung mit 15 Basispunkten positiv auf die Kernkapitalquote (CET1) von BNP Paribas auswirken.

Von Aimee Look

DOW JONES

DatumRatingAnalyst
05.12.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
25.11.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
17.11.2025BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

