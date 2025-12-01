DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
BNP Paribas Aktie

73,42 EUR +0,01 EUR +0,01 %
STU
73,44 EUR -0,25 EUR -0,34 %
PAR
Marktkap. 81,34 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Neutral

08:01 Uhr
BNP Paribas Neutral
BNP Paribas S.A.
73,42 EUR 0,01 EUR 0,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 87 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,67 €		 Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,22%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

