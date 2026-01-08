JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

