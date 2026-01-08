BNP Paribas Aktie
Marktkap. 88,04 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,04 €
|Abst. Kursziel*:
19,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
85,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:21
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|18.12.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
