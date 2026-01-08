DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
BNP Paribas Overweight

09:21 Uhr
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Die Kapitalsorgen der Bank ließen nach, während sich die Profitabilität verbessere, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
85,04 €		 Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
85,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:21 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Lohnendes BNP Paribas-Investment? EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr verdient EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr verdient
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags in Rot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt letztendlich ab
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
