DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
Gespräche mit Trump

Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT im Fokus: Neues Ukraine-Treffen wohl am Samstag

12.12.25 07:30 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT im Fokus: Trump sorgt für Aufsehen: Kommt am Samstag ein weiteres Ukraine-Treffen? | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump hat als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag genannt.

"Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht", sagte Trump im Weißen Haus - ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt würden. Er betonte, Vertreter der USA würden an einem solchen dann Treffen teilnehmen, "wenn wir glauben, dass es gute Chancen gibt". Ansonsten wolle man keine Zeit verschwenden.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuletzt erklärt, es sei möglich, dass es nach Gesprächen am Wochenende zu Beginn der nächsten Woche ein Treffen in Berlin geben werde. Ob die US-Regierung daran teilnehme oder nicht, sei noch offen.

Trump: USA zu Sicherheitsgarantien bereit

Trump bekräftigte, dass die USA zu Sicherheitsgarantien bereit seien - darunter werden im Kontext des Ukraine-Kriegs Vorkehrungen verstanden, die das Land vor weiteren Aggressionen Russlands nach einem Friedensschluss schützen sollen und auch von den Europäern gefordert werden. "Wir würden bei der Sicherheit helfen, weil es meiner Meinung nach ein notwendiger Faktor ist", sagte Trump. Nähere Details nannte er auch hierzu nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, er und sein Team führten Gespräche über Sicherheitsgarantien mit der US-Seite. "Sicherheitsgarantien gehören zu den wichtigsten Elementen für alle weiteren Schritte", wurde Selenskyj in einer Mitteilung zitiert. Es müsse konkrete Antworten darauf geben, was die Partner machen würden, falls Russland die Ukraine erneut angreifen sollte. Daran werde weiter gearbeitet.

Nun bleibt abzuwarten, wie die Aktien der Rüstungskonzerne Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im XETRA-Handel am Freitag reagieren werden

/tm/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

