DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,59 +0,1%Gold4.287 +0,2%
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Top News
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
DAX aktuell

DAX vor Jahresendrally? Leichte Startgewinne am Freitag erwartet

12.12.25 07:44 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Jahresendrally in Sicht: DAX im Plus erwartet | finanzen.net

Der DAX dürfte den Freitag auf grünem Terrain beginnen und zeigt sich damit auf dem Weg zur Jahresendrally.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.294,6 PKT 164,5 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird vor dem Wochenende mit Gewinnen erwartet.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX auf dem Weg zur Jahresendrally

Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der NASDAQ schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

