DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,60 +0,1%Gold4.287 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Top News
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiteres Plus erwartet

12.12.25 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.294,6 PKT 164,5 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
48.704,0 PKT 646,3 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.593,9 PKT -60,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.901,0 PKT 14,3 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KORREKTURTREND GEKNACKT - Der DAX dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

USA: - DOW MIT REKORD; NASDAQ IM MINUS - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben. Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der NASDAQ 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern.

ASIEN: - IM PLUS - Positive Vorgaben von der Wall Street haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang nach oben getrieben. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende eineinhalb Prozent zu. Auch in Hongkong und den Festlandbörsen Chinas ging es deutlich nach oben.

Wer­bung

^

DAX 24294,61 0,68%

XDAX 24355,24 0,71%

EuroSTOXX 50 5753,96 0,80%

Stoxx50 4843,63 0,64%

DJIA 48704,01 1,34%

S&P 500 6901,00 0,21%

NASDAQ 100 25686,68 -0,35%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,41 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1738 -0,02%

USD/Yen 155,77 0,12%

Euro/Yen 182,85 0,09%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 92.667 0,15%

°

ROHÖL:

^

Brent 61,72 +0,44 USD

WTI 58,05 +0,45 USD

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
07:44DAX vor Jahresendrally? Leichte Startgewinne am Freitag erwartet
07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiteres Plus erwartet
07:08DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
06:42Mann will Tür von Airbus A350-1000 im Flug öffnen
06:30DAX-FLASH: Weitere Gewinne erwartet - Korrekturtrend ist geknackt
04:07Yemenia bestellt vier Airbus A330 und erweitert Streckennetz
03:17Aer Lingus fliegt mit Airbus A321 LR nach Pittsburgh
mehr