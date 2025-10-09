DAX 24.558 -0,2%ESt50 5.621 -0,1%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,82 +1,7%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.833 -0,4%Euro 1,1583 +0,1%Öl 64,53 -1,1%Gold 4.000 +0,6%
Marktkap. 42,95 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung am Standort Villach hätten seine Einschätzung bestätigt, dass der Chiphersteller bei Leistungshalbleitern der Konkurrenz einschließlich der aus China weit voraus sei, schrieb Johannes Schaller in eine am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem habe ihn positiv überrascht, wie weit das Quantencomputing-Geschäft des Unternehmens bereits fortgeschritten sei. Im neuen Geschäftsjahr rechne er mit einem weiteren Wachstum, wobei dieses wohl auch wegen negativer Währungseffekte abnehmen werde. Die zyklische Talsohle liege hinter dem Unternehmen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,23%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

12:01 Infineon Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Infineon Buy UBS AG
25.09.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Infineon Overweight Barclays Capital
15.09.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

