FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung am Standort Villach hätten seine Einschätzung bestätigt, dass der Chiphersteller bei Leistungshalbleitern der Konkurrenz einschließlich der aus China weit voraus sei, schrieb Johannes Schaller in eine am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem habe ihn positiv überrascht, wie weit das Quantencomputing-Geschäft des Unternehmens bereits fortgeschritten sei. Im neuen Geschäftsjahr rechne er mit einem weiteren Wachstum, wobei dieses wohl auch wegen negativer Währungseffekte abnehmen werde. Die zyklische Talsohle liege hinter dem Unternehmen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,23%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
