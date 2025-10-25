DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.811 +0,3%Euro1,1624 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

25.10.25 17:23 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,43 Prozent höher bei 111.479,83 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 111.006,48 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 61,4 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -0,23 Prozent auf 96,18 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 96,41 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 3.931,92 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.934,06 US-Dollar wert war.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,03 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 507,61 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 502,45 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 3,94 Prozent auf 2,603 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,505 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs -2,62 Prozent schwächer bei 40,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,98 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (326,64 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 328,10 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt NEO nach. Um -0,45 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 5,144 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,167 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1459 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1463 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -0,46 Prozent auf 0,6528 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6558 US-Dollar.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,96 Prozent auf 0,3286 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,3192 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0013 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0013 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0055 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0056 US-Dollar beziffert.

