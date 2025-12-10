Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
10.12.25 03:58 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
74.532,0925 CHF -221,1664 CHF -0,30%
79.518,3209 EUR -239,0465 EUR -0,30%
69.504,1728 GBP -206,7677 GBP -0,30%
14.473.675,1033 JPY -71.436,7839 JPY -0,49%
92.441,9882 USD -300,5386 USD -0,32%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,28%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,28%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,33%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,30%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,35%
China meldet den grössten Goldfund seiner Geschichte. Während der Fund aufmerksam verfolgt wird, zieht man in der Krypto-Szene einen neuen Vergleichspunkt zum begrenzten Bitcoin-Angebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch