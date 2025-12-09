So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentabler XLM-Einstieg?

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Stellar gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Stellar 0,1527 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in XLM investiert hat, hat nun 65.494,75 Stellar im Depot. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,2408 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.770,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,71 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,2206 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net