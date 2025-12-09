DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.599 +0,2%Bitcoin80.869 +3,9%Euro1,1622 -0,1%Öl61,89 -1,0%Gold4.207 +0,4%
Rentabler XLM-Einstieg?

So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

09.12.25 19:43 Uhr
Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Stellar gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,2565 USD 0,0158 USD 6,54%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Stellar 0,1527 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in XLM investiert hat, hat nun 65.494,75 Stellar im Depot. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,2408 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.770,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,71 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0,2206 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com