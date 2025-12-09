Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

ADA-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Cardano-Engagement verdienen können.

Cardano notierte am 08.12.2020 bei 0,1408 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.100,86 ADA im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.065,99 USD, da sich der Wert von Cardano am 08.12.2025 auf 0,4318 USD belief. Damit wäre die Investition 206,60 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 0,3862 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,137 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net