Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 9,32 EUR nach.
Die Stellantis-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 9,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 9,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.847 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 28,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.
Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,636 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
