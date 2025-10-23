Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gibt am Donnerstagnachmittag ab

So bewegt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 9,28 EUR nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 9,28 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 9,23 EUR. Bei 9,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.782 Stellantis-Aktien.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 48,23 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 10,00 EUR angegeben.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,636 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

