Profil
Stellantis im Fokus

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gibt am Mittwochmittag ab

22.10.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gibt am Mittwochmittag ab

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 9,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,29 EUR -0,28 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 9,30 EUR. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 9,25 EUR ein. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.631 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 32,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,636 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

