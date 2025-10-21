Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Kursentwicklung im Fokus

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 9,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,49 EUR 0,37 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Stellantis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 9,32 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,37 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,17 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 122.414 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 47,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,09 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,636 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen