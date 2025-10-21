DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
So bewegt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 9,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:40 Uhr 0,4 Prozent auf 9,15 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,20 EUR zu. Mit einem Wert von 9,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.647 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 50,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 20,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,636 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

