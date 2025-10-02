Carsharing-Geschäft

Stellantis erwägt nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move.

Der Autohersteller habe sich dazu an potenzielle Käufer gewandt, sagten Insider der Nachrichtenagentur. Es sei aber unklar, ob ein Geschäft zustande kommen werde, so die Quellen laut Bloomberg. CEO Antonio Filosa überprüfe Portfolio und Standorte des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 wolle er Investoren einen neuen Geschäftsplan vorlegen, heißt es in dem Bericht weiter. Stellantis habe eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,03 Prozent stärker bei 8,70 Euro.

DOW JONES