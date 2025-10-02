DAX24.443 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,95 -0,7%Gold3.883 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Carsharing-Geschäft

Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt

02.10.25 12:22 Uhr
Free2Move im Verkauf? Stellantis sondiert offenbar Käufer - Aktie steigt kräftig | finanzen.net

Stellantis erwägt nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,73 EUR 0,75 EUR 9,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Autohersteller habe sich dazu an potenzielle Käufer gewandt, sagten Insider der Nachrichtenagentur. Es sei aber unklar, ob ein Geschäft zustande kommen werde, so die Quellen laut Bloomberg. CEO Antonio Filosa überprüfe Portfolio und Standorte des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 wolle er Investoren einen neuen Geschäftsplan vorlegen, heißt es in dem Bericht weiter. Stellantis habe eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.

Wer­bung

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,03 Prozent stärker bei 8,70 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen