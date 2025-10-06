Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant
Stellantis plant einem Agenturbericht zufolge Investitionen von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar in den USA.
Werte in diesem Artikel
Der Jeep-Hersteller wolle sich damit wieder auf einen für seine Gewinne entscheidenden Markt konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.
In den kommenden Wochen könnte der Autobauer laut Bloomberg rund 5 Milliarden Dollar an neuen Investitionen ankündigen, zusätzlich zu einem ähnlichen Betrag, der seit Anfang des Jahres vorgesehen war.
Die Investitionen über mehrere Jahre könnten in Werke - einschließlich Wiedereröffnungen, Neueinstellungen und neue Modelle - in US-Bundesstaaten wie Illinois und Michigan fließen, berichtet Bloomberg.
Ein Stellantis-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg, dass der CEO im Rahmen der Vorbereitungen für Strategie-Update und Kapitalmarkttag im nächsten Jahr eine gründliche Bewertung aller künftigen Investitionen vornehme.
Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,22 Prozent im Plus bei 9,116 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Stellantis News
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen