Investitionen

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant

06.10.25 10:49 Uhr
Stellantis setzt auf Wachstum: Wohl 10-Milliarden-Dollar-US-Investitionen geplant - Aktie steigt | finanzen.net

Stellantis plant einem Agenturbericht zufolge Investitionen von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar in den USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,10 EUR 0,12 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Jeep-Hersteller wolle sich damit wieder auf einen für seine Gewinne entscheidenden Markt konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

In den kommenden Wochen könnte der Autobauer laut Bloomberg rund 5 Milliarden Dollar an neuen Investitionen ankündigen, zusätzlich zu einem ähnlichen Betrag, der seit Anfang des Jahres vorgesehen war.

Die Investitionen über mehrere Jahre könnten in Werke - einschließlich Wiedereröffnungen, Neueinstellungen und neue Modelle - in US-Bundesstaaten wie Illinois und Michigan fließen, berichtet Bloomberg.

Ein Stellantis-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg, dass der CEO im Rahmen der Vorbereitungen für Strategie-Update und Kapitalmarkttag im nächsten Jahr eine gründliche Bewertung aller künftigen Investitionen vornehme.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,22 Prozent im Plus bei 9,116 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
