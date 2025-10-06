Investitionen

Stellantis plant einem Agenturbericht zufolge Investitionen von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar in den USA.

Der Jeep-Hersteller wolle sich damit wieder auf einen für seine Gewinne entscheidenden Markt konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

In den kommenden Wochen könnte der Autobauer laut Bloomberg rund 5 Milliarden Dollar an neuen Investitionen ankündigen, zusätzlich zu einem ähnlichen Betrag, der seit Anfang des Jahres vorgesehen war.

Die Investitionen über mehrere Jahre könnten in Werke - einschließlich Wiedereröffnungen, Neueinstellungen und neue Modelle - in US-Bundesstaaten wie Illinois und Michigan fließen, berichtet Bloomberg.

Ein Stellantis-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg, dass der CEO im Rahmen der Vorbereitungen für Strategie-Update und Kapitalmarkttag im nächsten Jahr eine gründliche Bewertung aller künftigen Investitionen vornehme.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,22 Prozent im Plus bei 9,116 Euro.

DOW JONES