Rekordübernahme

Mutares-Aktie sinkt dennoch: Übernahme von Sabic-Geschäft - größter Deal der Firmengeschichte

08.01.26 09:42 Uhr
Mutares-Aktie gibt dennoch ab: Sabic-Übernahme geplant - Historischer Deal für den Konzern! | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme kräftig ausbauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
33,15 EUR 2,35 EUR 7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dazu will das im SDAX gelistete Münchener Unternehmen vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares am Donnerstag mit. Die Transaktion von Mutares soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der ETP-Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 700 Millionen Euro - und der dürfte weiter wachsen.

Die Mutares-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent auf 31,80 Euro.

/zb/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
