Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche
Mutares Aktie

Mutares Aktien-Sparplan
29,15 EUR -0,25 EUR -0,85 %
STU
Marktkap. 627,64 Mio. EUR

Div. Rendite 8,33%
NEU
WKN A2NB65

ISIN DE000A2NB650

Symbol MUTRF

Jefferies & Company Inc.

Mutares Buy

12:11 Uhr
Mutares Buy
Mutares
29,15 EUR -0,25 EUR -0,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der teilweise Ausstieg der Beteiligungsgruppe aus Steyr Motors habe den Nettogewinn angetrieben, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mutares Buy

Unternehmen:
Mutares		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,45 €		 Abst. Kursziel*:
25,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,93%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

