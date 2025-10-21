Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 9,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,15 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 9,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.345 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 33,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,64 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 EUR je Stellantis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,636 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

