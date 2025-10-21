Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mattel wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.
Werte in diesem Artikel
Mattel präsentiert in der am 21.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,06 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,75 Prozent verringert. Damals waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,83 Milliarden USD aus - eine Minderung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mattel einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,44 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Mattel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mattel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mattel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Mattel News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mattel Inc.
Analysen zu Mattel Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2018
|Mattel Neutral
|UBS AG
|21.12.2017
|Mattel Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|13.12.2017
|Mattel Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|12.12.2017
|Mattel Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|11.10.2017
|Mattel Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2017
|Mattel Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.10.2017
|Mattel Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.08.2017
|Mattel Outperform
|BMO Capital Markets
|15.06.2017
|Mattel Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|21.04.2017
|Mattel Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2018
|Mattel Neutral
|UBS AG
|21.12.2017
|Mattel Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|12.12.2017
|Mattel Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|16.06.2017
|Mattel Equal Weight
|Barclays Capital
|15.06.2017
|Mattel Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2017
|Mattel Underperform
|D.A. Davidson & Co.
|03.08.2017
|Mattel Underperform
|D.A. Davidson & Co.
|21.04.2015
|Mattel Sell
|Argus Research Company
|04.02.2009
|Mattel meiden
|Frankfurter Tagesdienst
|15.12.2005
|Update Mattel Inc.: Sell
|Oppenheimer
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mattel Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen