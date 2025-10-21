DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Nas22.963 -0,1%Bitcoin97.999 +3,1%Euro1,1612 -0,3%Öl61,49 +0,9%Gold4.121 -5,4%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Adidas hebt Gewinnprognose an - Aktienkurs legt zu

21.10.25 18:33 Uhr
adidas
198,20 EUR 3,55 EUR 1,82%
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Hersteller adidas wird nach einem überraschend guten Sommergeschäft optimistischer für 2025. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern (DAX) überraschend am Dienstagabend in Herzogenaurach mit. Als Gründe nannte Adidas eine gute Geschäftsentwicklung und gelungene Schritte, die Zusatzkosten durch die von den USA verhängten Zölle zu mindern.

Beim Umsatz rechnet Adidas im Gesamtjahr nun währungsbereinigt mit einer Steigerung um neun Prozent. Bisher hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten vom Abend gut an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Adidas-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um knapp zwei Prozent zu.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um Währungskursschwankungen um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro. Dabei war in den Zahlen von 2024 noch der Verkauf von Artikeln der eingestellten Marke Yeezy enthalten. Die Marke Adidas legte jetzt sogar um zwölf Prozent zu. Der Betriebsgewinn wuchs von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro. Die endgültigen Quartalszahlen will Adidas wie geplant am 29. Oktober veröffentlichen./stw/he

